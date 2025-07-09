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США осудили нападения хуситов на сухогрузы в Красном море

США осудили нападения хуситов на сухогрузы в Красном море США осудили атаки йеменских хуситов на сухогрузы Magic Seas и Eternity C в Красном море.
Другие страны
9 июля 2025 г. 07:21
США осудили нападения хуситов на сухогрузы в Красном море

США осудили атаки йеменских хуситов на сухогрузы Magic Seas и Eternity C в Красном море.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Согласно позиции американской администрации, атаки на сухогрузы "демонстрируют сохраняющуюся угрозу, которую поддерживаемые Ираном хуситы представляют для свободы судоходства, региональной экономики и безопасности в море". В заявлении отмечается, что США "продолжат принимать меры, необходимые для защиты" торговых судов.

Во вторник греческий телеканал ERT-news сообщил, что три человека погибли, двое, включая россиянина, получили ранения, в результате нападения хуситов на греческий сухогруз Eternity C под флагом Либерии в Красном море. Речь идет о втором нападении за два дня. 6 июля греческий сухогруз Magic Seas под флагом Либерии с грузом металла и удобрений из Китая был атакован к юго-западу от Ходейды. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах".

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