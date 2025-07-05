Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией откроет новые окна возможностей в регионе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией откроет новые окна возможностей в регионе.

Как сообщает Report, об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении с саммита Организации экономического сотрудничества из Азербайджана.

"Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе. Благодаря этому мы станем свидетелями того, как одно за другим будут открываться новые исторические окна возможностей", - сказал турецкий лидер.