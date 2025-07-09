В Гонконге при строительных работах нашли артиллерийское орудие XIX века

Британское артиллерийское орудие, по предварительным оценкам историков, XIX века обнаружено в Гонконге в ходе строительных работ.

Британское артиллерийское орудие, по предварительным оценкам историков, XIX века обнаружено в Гонконге в ходе строительных работ.

Как передает Report со ссылкой на газету South China Morning Post, это первая подобная находка в мегаполисе за 17 лет.

Ствол пушки длиной около четырех метров был обнаружен во вторник на глубине три метра. Полиция немедленно эвакуировала всех людей со стройки, на место прибыли сотрудники службы по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Однако взрывчатых веществ не обнаружено.

По полагает военный историк профессор Куан Чживэнь, это орудие береговой обороны, вероятно, изготовленное в Великобритании в конце XIX века. В Гонконге это уже не первый случай обнаружения старинных пушек при строительстве. В 2008 году на набережной в районе Адмиралтейства были найдены четыре пушки.

Однако нередко в мегаполисе обнаруживают и взрывоопасные предметы, имеющие отношение ко Второй мировой войне. Например, в октябре прошлого года в водах недалеко от берега была обнаружена и затем обезврежена бомба массой 227 кг, сброшенная японским самолетом при штурме города в 1941 году.