О нас

В Гонконге при строительных работах нашли артиллерийское орудие XIX века

В Гонконге при строительных работах нашли артиллерийское орудие XIX века Британское артиллерийское орудие, по предварительным оценкам историков, XIX века обнаружено в Гонконге в ходе строительных работ.
Другие страны
9 июля 2025 г. 06:54
В Гонконге при строительных работах нашли артиллерийское орудие XIX века

Британское артиллерийское орудие, по предварительным оценкам историков, XIX века обнаружено в Гонконге в ходе строительных работ.

Как передает Report со ссылкой на газету South China Morning Post, это первая подобная находка в мегаполисе за 17 лет.

Ствол пушки длиной около четырех метров был обнаружен во вторник на глубине три метра. Полиция немедленно эвакуировала всех людей со стройки, на место прибыли сотрудники службы по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Однако взрывчатых веществ не обнаружено.

По полагает военный историк профессор Куан Чживэнь, это орудие береговой обороны, вероятно, изготовленное в Великобритании в конце XIX века. В Гонконге это уже не первый случай обнаружения старинных пушек при строительстве. В 2008 году на набережной в районе Адмиралтейства были найдены четыре пушки.

Однако нередко в мегаполисе обнаруживают и взрывоопасные предметы, имеющие отношение ко Второй мировой войне. Например, в октябре прошлого года в водах недалеко от берега была обнаружена и затем обезврежена бомба массой 227 кг, сброшенная японским самолетом при штурме города в 1941 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

США осудили нападения хуситов на сухогрузы в Красном море
США осудили нападения хуситов на сухогрузы в Красном море
9 июля 2025 г. 07:21
Белый дом приветствует уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР
Белый дом приветствует уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР
9 июля 2025 г. 06:13
В Нью-Мексико объявлен режим ЧС из-за наводнения
В Нью-Мексико объявлен режим ЧС из-за наводнения
9 июля 2025 г. 05:42
КНР добавила восемь тайваньских организаций в список экспортного контроля
КНР добавила восемь тайваньских организаций в список экспортного контроля
9 июля 2025 г. 05:28
СМИ: Из видеозаписи с камеры Эпштейна пропала одна минута
СМИ: Из видеозаписи с камеры Эпштейна пропала одна минута
9 июля 2025 г. 04:53
Sky: Израиль и ХАМАС приблизились к прекращению огня в Газе
Sky: Израиль и ХАМАС приблизились к прекращению огня в Газе
9 июля 2025 г. 04:16
Fox: В США начали уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР
Fox: В США начали уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР
9 июля 2025 г. 03:48
В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,6
9 июля 2025 г. 02:53
В Техасе число погибших в результате наводнения достигло 109
В Техасе число погибших в результате наводнения достигло 109
9 июля 2025 г. 02:20
Bloomberg: В проект бюджета ЕС до 2034 года включили €100 млрд для Украины
Bloomberg: В проект бюджета ЕС до 2034 года включили €100 млрд для Украины
9 июля 2025 г. 01:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi