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Fox: В США начали уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР

Fox: В США начали уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует нарушения, которые могли допустить экс-директор ЦРУ Джон Бреннан и бывший глава ФБР Джеймс Коми при изучении связей президента США Дональда Трампа с Россией и вмешательства Москвы в выборы 2016 года.
Другие страны
9 июля 2025 г. 03:48
Fox: В США начали уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует нарушения, которые могли допустить экс-директор ЦРУ Джон Бреннан и бывший глава ФБР Джеймс Коми при изучении связей президента США Дональда Трампа с Россией и вмешательства Москвы в выборы 2016 года.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в американском Минюсте.

По их сведениям, ФБР изучит в том числе возможную дачу ими ложных показаний в Конгрессе. Нынешний директор ЦРУ Джон Рэтклифф передал главе ФБР Кэшу Пателу свидетельства нарушений, которые допускал Бреннан. Федеральное бюро расследований предполагает, что Бреннан и Коми могли вступить в преступный сговор.

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