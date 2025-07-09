Fox: В США начали уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует нарушения, которые могли допустить экс-директор ЦРУ Джон Бреннан и бывший глава ФБР Джеймс Коми при изучении связей президента США Дональда Трампа с Россией и вмешательства Москвы в выборы 2016 года.

Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует нарушения, которые могли допустить экс-директор ЦРУ Джон Бреннан и бывший глава ФБР Джеймс Коми при изучении связей президента США Дональда Трампа с Россией и вмешательства Москвы в выборы 2016 года.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в американском Минюсте.

По их сведениям, ФБР изучит в том числе возможную дачу ими ложных показаний в Конгрессе. Нынешний директор ЦРУ Джон Рэтклифф передал главе ФБР Кэшу Пателу свидетельства нарушений, которые допускал Бреннан. Федеральное бюро расследований предполагает, что Бреннан и Коми могли вступить в преступный сговор.