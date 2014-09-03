Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялось официальное открытие штаба Первых Европейских игр, которые пройдут в Азербайджане летом следующего года. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт игр, в церемонии открытия штаба приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, руководитель Координационной комиссии Европейских игр (BEGOC) Спирос Капралос, а также четыре олимпийских чемпиона Азербайджана, которые станут Послами игр Баку -2015: золотой призер в греко-римкой борьбе Фарид Мансуров (Афины, 2004), борцы вольного стиля Намик Абдуллаев и Тогрул Аскеров (Сидней, 2000) и олимпийская чемпионка в стрельбе на круглом стенде (скит) Земфира Мефтахетдинова (Сидней, 2000).

Министр А. Рагимов поприветствовал членов координационной комиссии в Баку, отметив, что правительство Азербайджана делает все, чтобы предстоящие игры прошли успешно. «За последние несколько месяцев было сделано несколько важных шагов для реализации этого мероприятия, которое объединит Европу в уникальном празднике спорта», - добавил министр.

Штаб Первых Европейских игр расположен недалеко от приморского национального парка в Баку. В здании площадью порядка 11 тысяч квадратных метров расположены несколько конференц-залов, кухня, душ и молитвенная комната.

В настоящее время в штат BEGOC входят 769 сотрудников - 468 из них - граждане Азербайджана и 301 - иностранные граждане из 37 стран мира.



