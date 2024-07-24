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Солт-Лейк-Сити примет зимние Олимпийские игры 2034 года

Солт-Лейк-Сити примет зимние Олимпийские игры 2034 года Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал американский Солт-Лейк-Сити местом проведения зимних Олимпийских игр 2034 года.
Европейские игры
24 июля 2024 г. 14:34
Солт-Лейк-Сити примет зимние Олимпийские игры 2034 года

Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал американский Солт-Лейк-Сити местом проведения зимних Олимпийских игр 2034 года.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, решение было принято в среду на 142-й сессии МОК в Париже.

За данное решение проголосовали 83 члена комиссии МОК, 6 представителей высказались против.

Солт-Лейк-Сити во второй раз станет столицей Олимпийских игр. Ранее город принимал соревнования в 2002 году.

Отметим, что в 2030 году местом проведения XXVI зимних Олимпийских игр станут Французские Альпы.

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