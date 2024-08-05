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Мэрия Парижа отрицает, что спортсмены болеют из-за воды в Сене

Мэрия Парижа отрицает, что спортсмены болеют из-за воды в Сене Заболевания спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Париже, кишечными инфекциями не связаны с качеством воды в Сене.
Европейские игры
5 августа 2024 г. 16:07
Мэрия Парижа отрицает, что спортсмены болеют из-за воды в Сене

Заболевания спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Париже, кишечными инфекциями не связаны с качеством воды в Сене.

Как передает Report, об этом заместитель мэра Парижа Пьер Рабадан сообщил в эфире Franceinfo.

По его словам, об отравлении говорили и те участники Олимпийских игр, которые не плавали в реке.

"Соревнования были четыре дня назад, поэтому может произойти много чего … Ничто не позволяет говорить о наличии связи с качеством воды", - сказал он, добавив, что пробы воды, которые взяли перед соревнованиями пловцов, "были превосходными".

По его словам, власти Парижа обсуждают проведение в будущем других соревнований в Сене, а также открытие городских пляжей.

Издание Nieuwsblad сообщало, что после олимпийского заплыва в Сене бельгийскую спортсменку Клэр Мишель госпитализировали с заражением кишечной палочкой. Из-за инфекции одного из спортсменов заменила сборная Швейцарии по триатлону. Олимпийский комитет Швейцарии заявлял, что о связи между болезнью и качеством воды в Сене "судить невозможно".

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Версия на английском языке Paris denies Seine water causing Olympic athletes' health woes
Версия на азербайджанском языке Paris meriyası idmançıların Sena çayının çirkliliyi səbəbindən xəstələndiyini inkar edir

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