Мэрия Парижа отрицает, что спортсмены болеют из-за воды в Сене

Заболевания спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Париже, кишечными инфекциями не связаны с качеством воды в Сене.

Заболевания спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Париже, кишечными инфекциями не связаны с качеством воды в Сене.

Как передает Report, об этом заместитель мэра Парижа Пьер Рабадан сообщил в эфире Franceinfo.

По его словам, об отравлении говорили и те участники Олимпийских игр, которые не плавали в реке.

"Соревнования были четыре дня назад, поэтому может произойти много чего … Ничто не позволяет говорить о наличии связи с качеством воды", - сказал он, добавив, что пробы воды, которые взяли перед соревнованиями пловцов, "были превосходными".

По его словам, власти Парижа обсуждают проведение в будущем других соревнований в Сене, а также открытие городских пляжей.

Издание Nieuwsblad сообщало, что после олимпийского заплыва в Сене бельгийскую спортсменку Клэр Мишель госпитализировали с заражением кишечной палочкой. Из-за инфекции одного из спортсменов заменила сборная Швейцарии по триатлону. Олимпийский комитет Швейцарии заявлял, что о связи между болезнью и качеством воды в Сене "судить невозможно".