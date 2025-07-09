Турецкие компании приступят к геологоразведке нефти и газа в Пакистане

Турецкие компании будут проводить геологоразведку нефти и газа в Пакистане.

Турецкие компании будут проводить геологоразведку нефти и газа в Пакистане.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром в Исламабаде.

Фидан отметил, что ведется работа по увеличению объема совместной торговли между Турцией и Пакистаном до 5 млрд долларов. Также оцениваются механизмы сотрудничества в области горнодобывающей промышленности, природного газа, нефти.

"В этой связи договор, подписанный в апреле этого года между Турецкой нефтяной компанией (TPAO) и национальными нефтяными компаниями Пакистана, представляет собой чрезвычайно важный шаг. Благодаря этому договору турецкие компании впервые смогут совместно с пакистанскими участвовать в разведке нефти и природного газа на шельфе Пакистана", - подчеркнул он.