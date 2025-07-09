Гордон Биррел: BP добилась наивысших показателей эффективности в Азербайджане

BP добилась самых высоких показателей эффективности в своем портфеле в Азербайджане на месторождениях "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) и Шах-Дениз после запуска новой платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE) на блоке АЧГ в 2024 году.

Британская компания BP добилась самых высоких показателей эффективности в своем портфеле в Азербайджане после запуска новой платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE) на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ).

Как сообщает Report, об этом сообщил исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл в интервью Platts.

"В июне BP подписала ряд соглашений, включая одобрение нового проекта по компрессии газа на "Шахдениз", а также присоединилась к нефтяному проекту "Карабах" в Каспийском море, в рамках которого планирует начать добычу на месторождении в 2029 году", - подчеркнул исполнительный вице-президент.

Согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, пиковая добыча на шельфовом нефтяном месторождении "Карабах" составит 7,5 млн баррелей в сутки, а годовой объем добычи на пике превысит 2,7 млрд баррелей.

По его словам, BP улучшает эффективность в сегменте upstream (добыча) благодаря прогрессу в таких регионах, как Азербайджан, США и Тринидад, что стало возможным за счет внедрения усовершенствованных технологий в области сейсмических исследований и др.

Биррелл отметил, что добывающее подразделение BP находится на "захватывающей миссии" с множеством возможностей для стабилизации объемов добычи после стратегической перезагрузки, в рамках которой компания официально отказалась от инвестиций "зеленые технологии" в феврале этого года.

Исполнительный вице-президент подчеркнул, что компания рассчитывает начать добычу на 10 новых проектах в период с 2025 по 2027 год и еще на 8-10 проектах - до 2030 года.

"Производственные показатели подразделения upstream продолжают улучшаться каждый квартал", - заявил Биррелл.

В сфере добычи BP ведущее место занимает сланцевая добыча и компания планирует ежегодно направлять $ 2,5 млрд капиталовложений в свое сланцевое подразделение (BPX).

"BP рассчитывает ежегодно увеличивать добычу сланцевой нефти на 7% - до 650 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки к 2030 году с 434 тыс. баррелей в 2024 году. BPX продолжает предоставлять колоссальные возможности для роста", - сообщил представитель компании.

Напомним, что 3 июня 2025 года, в рамках Бакинской энергетической недели, BP подписала с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) соглашения о приобретении долей в двух проектах.

Первый проект - это месторождение "Карабах", расположенное в 120 км к востоку от Баку и в 20-25 км от месторождения "Гюнешли", на глубине 150-200 метров. Второй - перспективный блок Ашрафи–Дан Улдузу–Айпара (ADUA), расположенный в 90-110 км к северо-востоку от Баку, на глубине 80-180 метров.

В каждом из этих проектов BP приобрела у SOCAR по 35% участия, оставшиеся 65% остались у азербайджанской госкомпании. BP будет выступать оператором обоих проектов.

По предварительным оценкам, геологические запасы нефти на месторождении "Карабах" превышают 60 млн тонн, из которых извлекаемыми считаются 21 млн тонн нефти и 13 млрд кубометров газа.