В Париже пройдет церемония в память о жертвах теракта Олимпиады в Мюнхене

На Олимпиаде в Париже сегодня пройдет церемония в память о жертвах террористического акта, произошедшего на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

На Олимпиаде в Париже сегодня пройдет церемония в память о жертвах террористического акта, произошедшего на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

Традиционная церемония пройдет в посольстве Израиля в Париже, где примут участие должностные лица Франции, послы и израильские спортсмены.

Как сообщает AFP, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке для израильской команды на Олимпиаде принимаются усиленные меры безопасности. Каждого из 88 членов израильской делегации, куда бы они ни направлялись, сопровождают элитные подразделения французской полиции и жандармерии.

Отметим, что во время XX летних Олимпийских игр, проходивших в Мюнхене с 26 августа по 10 сентября 1972 года 11 членов израильской олимпийской сборной были убиты боевиками палестинской террористической организации "Черный сентябрь".