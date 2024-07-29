Coca-Cola разливает напитки на ОИ в Париже из запрещенного организаторами пластика

Американская The Coca-Cola Company, один из спонсоров Олимпиады в Париже, разливает напитки из одноразовых пластиковых бутылок, несмотря на заявления французских властей о полном отсутствии таких изделий на Играх.

Американская The Coca-Cola Company, один из спонсоров Олимпиады в Париже, разливает напитки из одноразовых пластиковых бутылок, несмотря на заявления французских властей о полном отсутствии таких изделий на Играх.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила европейская версия газеты Politico.

Фирма Coca-Cola, которая обладает эксклюзивными правами на продажу напитков на ОИ-24, планирует разлить около 6,4 млн порций напитка из пластиковых бутылок, отмечает издание. При этом в 2023 году власти Парижа заявили, что одноразовая пластиковая посуда будут полностью отсутствовать на Олимпиаде.

В Coca-Cola изданию сообщили, что компания "делает все, что может" и виной всему логистические трудности, которые не позволили ей использовать питьевые автоматы и многоразовые стаканы из стекла повсеместно. При этом, подчеркивает Politico, посетителям запрещено проносить на Олимпиаду и Паралимпиаду одноразовую пластиковую посуду. Газета называет подобные меры "двойными стандартами".