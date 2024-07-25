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Шведские теннисисты пожаловались на невыносимую духоту в олимпийских автобусах

Шведские теннисисты пожаловались на невыносимую духоту в олимпийских автобусах Спортсмены сборной Швеции по настольному теннису выразили недовольство предоставленным транспортом на Олимпийских играх в Париже.
Европейские игры
25 июля 2024 г. 13:10
Шведские теннисисты пожаловались на невыносимую духоту в олимпийских автобусах

Спортсмены сборной Швеции по настольному теннису выразили недовольство предоставленным транспортом на Олимпийских играх в Париже.

Как передает Report, об этом сообщает издание Aftonbladet.

Сообщается, что спортсмены добираются до тренировок на автобусе, проводя в пути по 40 минут туда и 40 минут обратно. По словам тренера мужской команды Йоргена Перссона, в автобусах часто не работают кондиционеры.

"Чертовски жарко, и в автобусах очень много людей. Во время некоторых поездок нам даже приходилось стоять из-за отсутствия мест. Они ездят без кондиционера", - сказал тренер.

Тренер женской команды Швеции Тобиас Бергман также отметил, что в Париже им приходится хуже, чем в Индии.

"Конечно, повсеместное отключение кондиционеров имеет свои недостатки. Во время переездов невероятно жарко. Дважды в день мы путешествуем по 40 минут, и, честно говоря, жара здесь, в Париже, хуже, чем если вы находитесь в Индии. Если так будет продолжаться, то люди будут терять сознание в автобусах", - сказал Бергман.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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