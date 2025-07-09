Компания из ОАЭ будет производить трансформаторы в Джебраиле

Новый резидент расположенного в Джебраильском районе промпарка "Экономическая зона долины Араз" будет заниматься производством трансформаторов.

Новый резидент расположенного в Джебраильском районе промпарка "Экономическая зона долины Араз" будет заниматься производством трансформаторов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон при Минэкономики.

Представительству компании SENSEMI DMCC (ОАЭ) в Азербайджане был предоставлен статус резидента промышленного парка "Экономическая зона долины Араз".

Новый резидент создаст предприятие по производству трансформаторов на территории промышленного парка площадью 2 гектара. На предприятии, где будет использоваться современное оборудование, планируется производить 3 тысячи трансформаторов в год. Инвестиционная стоимость проекта составляет около 17 млн манатов.