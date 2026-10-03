Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государств

3 октября - День сотрудничества тюркских государств.

Как напоминает Report, 19 лет назад в этот день было подписано Нахчыванское соглашение, заложившее основу Совета сотрудничества тюркоязычных государств - Тюркского совета.

На VIII саммите Совета 12 ноября 2021 года было принято решение о его переименовании в Организацию тюркских государств (ОТГ).

ОТГ, опирающаяся на четыре основных столпа - общую историю, язык, идентичность и культуру, играет роль важной региональной платформы, способствующей углублению солидарности и связей между странами-участницами.

В целях достижения поставленных перед ОТГ целей и продолжения ее эффективной деятельности был учрежден ряд важных структур. В их число входят Совет глав государств, Совет министров иностранных дел, Совет старейшин, Генеральный секретариат, Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА), Международная тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркская торгово-промышленная палата, Тюркский деловой совет.

Нахчыванское соглашение, которое стало учредительным документом Тюркского совета, изначально подписали Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. 30 апреля 2018 года Узбекистан официально стал полноправным членом Совета, в том же году статус государства-наблюдателя получила Венгрия. 12 ноября 2021 года в члены ОТГ в статусе наблюдателя был принят Туркменистан.