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    Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государств

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2026
    • 03:44
    Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государств

    3 октября - День сотрудничества тюркских государств.

    Как напоминает Report, 19 лет назад в этот день было подписано Нахчыванское соглашение, заложившее основу Совета сотрудничества тюркоязычных государств - Тюркского совета.

    На VIII саммите Совета 12 ноября 2021 года было принято решение о его переименовании в Организацию тюркских государств (ОТГ).

    ОТГ, опирающаяся на четыре основных столпа - общую историю, язык, идентичность и культуру, играет роль важной региональной платформы, способствующей углублению солидарности и связей между странами-участницами.

    В целях достижения поставленных перед ОТГ целей и продолжения ее эффективной деятельности был учрежден ряд важных структур. В их число входят Совет глав государств, Совет министров иностранных дел, Совет старейшин, Генеральный секретариат, Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА), Международная тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркская торгово-промышленная палата, Тюркский деловой совет.

    Нахчыванское соглашение, которое стало учредительным документом Тюркского совета, изначально подписали Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. 30 апреля 2018 года Узбекистан официально стал полноправным членом Совета, в том же году статус государства-наблюдателя получила Венгрия. 12 ноября 2021 года в члены ОТГ в статусе наблюдателя был принят Туркменистан.

    Организация тюркских государств (ОТГ)
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