İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür

    Xarici siyasət
    • 03 oktyabr, 2026
    • 02:17
    Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür

    3 oktyabr Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür.

    "Report" xəbər verir ki, bu mühüm tarix 2009-cu il oktyabrın 3-də Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının əsasını qoyan Naxçıvan Sazişinin imzalanmasından sonra təsis edilib.

    Dörd əsas təmələ – ortaq tarixə, dilə, kimliyə və mədəniyyətə söykənən Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) iştirakçı ölkələr arasında həmrəyliyin və əlaqələrin dərinləşməsinə xidmət edən mühüm regional platforma rolunu oynayır.

    Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Türkmənistan və Azərbaycan rəhbərlərinin bir araya gəldiyi Naxçıvan Zirvə toplantısı vacib qərarların qəbulu ilə tarixə düşüb. Ölkələrarası əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün yeni təşəbbüslərin irəli sürüldüyü Naxçıvan sammitində Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının təsis edilməsinə dair Sazişin və Naxçıvan Bəyannaməsinin imzalanması tarixi addım kimi yaddaşlara həkk olunub.

    TDT-nin qarşısına qoyduğu hədəflərə çatması və fəaliyyətini səmərəli şəkildə davam etdirməsi məqsədilə bir sıra mühüm qurumlar təsis edilib. Bunların sırasına Dövlət Başçıları Şurası, Xarici İşlər Nazirləri Şurası, Ağsaqqallar Şurası, Baş Katiblik, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı (TÜRKSOY), Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası (TÜRKPA), Beynəlxalq Türk Akademiyası, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu, Türk Ticarət və Sənaye Palatası, Türk Biznes Şurası daxildir.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günü
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    02:17

    Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür

    Xarici siyasət
    01:52

    Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyib

    Region
    01:18

    Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    00:55

    ABŞ-Ukrayna İnvestisiya Fondu kritik əhəmiyyətli minerallar sahəsində ilk sövdələşməni bağlayıb

    Digər ölkələr
    00:46

    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikaya məğlub olub, İtaliya Fransa ilə heç-heçə edib

    Futbol
    00:27

    Tramp: CAATSA ilə bağlı problem yoxdur

    Region
    00:00

    Suqovuşan qəsəbəsi və Talış kəndinin erməni işğalından azad edilməsindən 6 il ötür

    Daxili siyasət
    23:49

    Yağışlı hava ilə bağlı Zığ dairəsi–Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Hadisə
    23:39

    Fransa polisi beş mindən çox etirazçını saxlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti