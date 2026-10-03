В австралийском Ньюкасле 10 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу

Автомобиль въехал в толпу болельщиков в австралийском Ньюкасле, 10 человек получили травмы.

Как передает Report, об этом сообщает SBS News.

Авария произошла около 9:30 (03:30 по бакинскому времени) на Ньюкасл-Линк-роуд в районе Уоллсенд, где вдоль дороги собрались болельщики, чтобы проводить регбийную команду "Ньюкасл Найтс" перед финальным матчем. После наезда на место прибыли десять машин скорой помощи и три вертолета.

Служба скорой помощи штата Новый Южный Уэльс подтвердила, что пострадали десять человек. Согласно информации, 5-летняя девочка и 67-летний мужчина находятся в критическом состоянии. Остальные восемь человек, включая двух малолетних, находятся в стабильном состоянии.

Премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс назвал произошедшее "душераздирающим". "Душераздирающе видеть болельщиков, которые провожали свою команду на финал, вовлеченными в такой ужасный инцидент", - сказал он.

В "Ньюкасл Найтс" сообщили, что из-за "крупного инцидента" автобус команды отклонился от запланированного маршрута. "Мы приносим извинения всем, кто ждал и не увидел ребят, но общественная безопасность является нашим приоритетом", - сказано в сообщении.