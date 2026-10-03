В Сураханском районе Баку будут локальные перебои со светом
Энергетика
- 03 октября, 2026
- 06:06
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В Сураханском районе Баку в субботу, 3 октября, возникнут временные перебои в подаче электроэнергии.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, ограничения на время плановых ремонтных работ с 09:00 до 13:00 будут введены в жилом массиве "Кондиционер баглары" в поселке Говсан.
"После завершения работ абоненты на указанной территории будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - добавили в "Азеришыг".
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