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    Двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в подготовке теракта в Манчестере

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 05:23
    Двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в подготовке теракта в Манчестере

    Полиция Лондона предъявила обвинения двум гражданам Ирана в подготовке теракта в Манчестере.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

    Речь, согласно информации, идет о 36-летнем Саламе Ахмадяне и 34-летнем Рахмане Салехи, которые были арестованы в Манчестере 20 сентября.

    "После получения разрешения Королевской прокурорской службы в пятницу, 2 октября, им обоим были предъявлены обвинения в совершении действий по подготовке к террористическим актам в соответствии со статьей 5 Закона о терроризме 2006 года", - сообщили в полиции.

    По версии следствия, они могли "поддерживать связь с третьим лицом за рубежом, которое, предположительно, может находиться в Иране, в связи с подготовкой заговора".

    Обвинения связаны с преступлениями, которые, предположительно, были совершены в преддверии еврейского праздника Йом-Кипур. В этом году отмечался 20-21 сентября. Согласно предъявленным обвинениям, подсудимые пытались приобрести компоненты для самодельной бомбы, в том числе руководство по изготовлению взрывного устройства из хлора и тормозной жидкости.

    Оба задержанных остаются под стражей и должны предстать перед судьей столичного Вестминстерского магистратского суда 3 октября.

    Попытка теракта Великобритания Исламская Республика Иран
    İki İran vətəndaşı Mançesterdə terror aktı planlaşdırmaqda ittiham olunur
    44 - Tezliklə
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