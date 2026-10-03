Двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в подготовке теракта в Манчестере

Полиция Лондона предъявила обвинения двум гражданам Ирана в подготовке теракта в Манчестере.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Речь, согласно информации, идет о 36-летнем Саламе Ахмадяне и 34-летнем Рахмане Салехи, которые были арестованы в Манчестере 20 сентября.

"После получения разрешения Королевской прокурорской службы в пятницу, 2 октября, им обоим были предъявлены обвинения в совершении действий по подготовке к террористическим актам в соответствии со статьей 5 Закона о терроризме 2006 года", - сообщили в полиции.

По версии следствия, они могли "поддерживать связь с третьим лицом за рубежом, которое, предположительно, может находиться в Иране, в связи с подготовкой заговора".

Обвинения связаны с преступлениями, которые, предположительно, были совершены в преддверии еврейского праздника Йом-Кипур. В этом году отмечался 20-21 сентября. Согласно предъявленным обвинениям, подсудимые пытались приобрести компоненты для самодельной бомбы, в том числе руководство по изготовлению взрывного устройства из хлора и тормозной жидкости.

Оба задержанных остаются под стражей и должны предстать перед судьей столичного Вестминстерского магистратского суда 3 октября.