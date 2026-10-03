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    İki İran vətəndaşı Mançesterdə terror aktı planlaşdırmaqda ittiham olunur

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2026
    • 05:26
    İki İran vətəndaşı Mançesterdə terror aktı planlaşdırmaqda ittiham olunur

    London polisi iki İran vətəndaşına Mançesterdə terror aktı hazırlamaqda ittiham irəli sürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Skotlend-Yardın məlumatında deyilir.

    Məlumata görə, söhbət sentyabrın 20-də Mançesterdə həbs edilən 36 yaşlı Salam Əhmədian və 34 yaşlı Rəhman Salehidən gedir.

    "Onların hər ikisinə terror aktlarına hazırlıq üzrə hərəkətlər etməkdə ittihamlar irəli sürülüb", - polisdən bildirilib.

    İttihamların yəhudilərin Yom-Kipur bayramı ərəfəsində törədilmiş cinayətlərlə bağlı olduğu ehtimal edilir. İttihamlara əsasən, müttəhimlər əldəqayırma bomba üçün komponentlər, o cümlədən partlayıcı qurğunun hazırlanmasına dair təlimat əldə etməyə cəhd göstəriblər.

    Saxlanılanların hər ikisi həbsdədirlər və oktyabrın 3-də paytaxt Vestminster Magistrat Məhkəməsinin hakimi qarşısına çıxmalıdırlar.

    London Terror aktı
    Двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в подготовке теракта в Манчестере
    MiniBoss
    MiniBoss

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