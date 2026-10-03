İki İran vətəndaşı Mançesterdə terror aktı planlaşdırmaqda ittiham olunur
- 03 oktyabr, 2026
- 05:26
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London polisi iki İran vətəndaşına Mançesterdə terror aktı hazırlamaqda ittiham irəli sürüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Skotlend-Yardın məlumatında deyilir.
Məlumata görə, söhbət sentyabrın 20-də Mançesterdə həbs edilən 36 yaşlı Salam Əhmədian və 34 yaşlı Rəhman Salehidən gedir.
"Onların hər ikisinə terror aktlarına hazırlıq üzrə hərəkətlər etməkdə ittihamlar irəli sürülüb", - polisdən bildirilib.
İttihamların yəhudilərin Yom-Kipur bayramı ərəfəsində törədilmiş cinayətlərlə bağlı olduğu ehtimal edilir. İttihamlara əsasən, müttəhimlər əldəqayırma bomba üçün komponentlər, o cümlədən partlayıcı qurğunun hazırlanmasına dair təlimat əldə etməyə cəhd göstəriblər.
Saxlanılanların hər ikisi həbsdədirlər və oktyabrın 3-də paytaxt Vestminster Magistrat Məhkəməsinin hakimi qarşısına çıxmalıdırlar.