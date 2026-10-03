МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три года
- 03 октября, 2026
- 04:53
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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил соглашение с Боливией о предоставлении кредита на 36 месяцев в рамках Расширенного механизма финансирования, предусматривающее доступ к 1,369 млрд СДР, или 570 процентам квоты, что составляет около 1,9 млрд долларов США.
Об этом Report сообщили в МВФ.
Соглашение позволяет немедленно осуществить выплату средств в размере 156 миллионов СДР (порядка $214 млн). Последующие выплаты будут осуществляться поэтапно в течение срока действия соглашения в зависимости от завершения обзоров программы.
Ожидается, что программа привлечет около $4 млрд дополнительного финансирования от других международных финансовых институтов и поддержит широкую программу структурных реформ.
Программа направлена на восстановление макроэкономической стабильности, укрепление сетей социальной защиты, восстановление международных резервов, снижение фискальной и внешней уязвимости, повышение устойчивости финансового сектора и создание основ для устойчивого, инклюзивного экономического роста при ведущей роли частного сектора.