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    МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три года

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 04:53
    МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три года

    Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил соглашение с Боливией о предоставлении кредита на 36 месяцев в рамках Расширенного механизма финансирования, предусматривающее доступ к 1,369 млрд СДР, или 570 процентам квоты, что составляет около 1,9 млрд долларов США.

    Об этом Report сообщили в МВФ.

    Соглашение позволяет немедленно осуществить выплату средств в размере 156 миллионов СДР (порядка $214 млн). Последующие выплаты будут осуществляться поэтапно в течение срока действия соглашения в зависимости от завершения обзоров программы.

    Ожидается, что программа привлечет около $4 млрд дополнительного финансирования от других международных финансовых институтов и поддержит широкую программу структурных реформ.

    Программа направлена на восстановление макроэкономической стабильности, укрепление сетей социальной защиты, восстановление международных резервов, снижение фискальной и внешней уязвимости, повышение устойчивости финансового сектора и создание основ для устойчивого, инклюзивного экономического роста при ведущей роли частного сектора.

    Международный валютный фонд (МВФ) Боливия
    BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyib
    IMF approves 36-month extended fund facility arrangement for Bolivia
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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