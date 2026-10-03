Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

КНДР, предположительно, запустила неопознанный снаряд в сторону Восточного моря.

Как передает Report, об этом сообщило со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея агентство Yonhap.

"Мы обнаружили баллистическую ракету, запущенную в сторону Восточного моря из района Вонсан в КНДР около 06:30 (01:30 по бакинскому времени) 3 октября", - говорится в заявлении военных.

Согласно информации, Сеул обменивается разведывательной информацией с Вашингтоном и Токио.

По данным Министерства обороны Японии, запущенный объект может быть баллистической ракетой, отмечает агентство Kyodo. Японских моряков предостерегли от приближения к упавшим обломкам снаряда.

В прошлый раз КНДР, по оценкам Сеула, осуществила подобный запуск 20 сентября.