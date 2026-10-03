Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря
- 03 октября, 2026
- 04:05
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КНДР, предположительно, запустила неопознанный снаряд в сторону Восточного моря.
Как передает Report, об этом сообщило со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея агентство Yonhap.
"Мы обнаружили баллистическую ракету, запущенную в сторону Восточного моря из района Вонсан в КНДР около 06:30 (01:30 по бакинскому времени) 3 октября", - говорится в заявлении военных.
Согласно информации, Сеул обменивается разведывательной информацией с Вашингтоном и Токио.
По данным Министерства обороны Японии, запущенный объект может быть баллистической ракетой, отмечает агентство Kyodo. Японских моряков предостерегли от приближения к упавшим обломкам снаряда.
В прошлый раз КНДР, по оценкам Сеула, осуществила подобный запуск 20 сентября.