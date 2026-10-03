"Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıb
- 03 oktyabr, 2026
- 04:21
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Koreya Xalq Demokratik Respublikasının (KXDR) Şərq dənizi istiqamətində naməlum raket buraxıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" agentliyi Koreya Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri Komitəsinə istinadən məlumat yayıb.
"Biz oktyabrın 3-də saat 06:30 radələrində (Bakı vaxtı ilə 01:30) KXDR-in Vonsan bölgəsindən Şərq dənizi istiqamətində buraxılmış ballistik raketi aşkar etdik", - deyə hərbçilərin bəyanatında bildirilir.
Məlumata görə, Seul Vaşinqton və Tokio ilə kəşfiyyat məlumatları mübadiləsi aparır.
"Yaponiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, buraxılan obyekt ballistik raket ola bilər", - "Kyodo" agentliyi qeyd edir. Yaponiyalı dənizçilərə mərminin qalıqlarına yaxınlaşmamaq barədə xəbərdarlıq edilib.
Seulun hesablamalarına görə, KXDR ötən dəfə oxşar buraxılışı sentyabrın 20-də həyata keçirib.