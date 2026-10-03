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    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Ordu"nu məğlub edib

    Komanda
    • 03 oktyabr, 2026
    • 17:02
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Gəncə Ordunu məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında ilk turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, "Gəncə" "Ordu"nun qonağı olub.

    Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma bölgə təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 92:90.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl "Sabah" "LANDAU Lions"u (84:74), "Sumqayıt" NTD-ni (111:94) məğlub edib. "Naxçıvan" - "Neftçi" görüşü Bakı təmsilçisinin FIBA Avropa Kubokunda iştirakına görə təxirə salınıb.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Gəncə BK Ordu BK
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