Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Ordu"nu məğlub edib
Komanda
- 03 oktyabr, 2026
- 17:02
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Azərbaycan Basketbol Liqasında ilk turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, "Gəncə" "Ordu"nun qonağı olub.
Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma bölgə təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 92:90.
Xatırladaq ki, daha əvvəl "Sabah" "LANDAU Lions"u (84:74), "Sumqayıt" NTD-ni (111:94) məğlub edib. "Naxçıvan" - "Neftçi" görüşü Bakı təmsilçisinin FIBA Avropa Kubokunda iştirakına görə təxirə salınıb.
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