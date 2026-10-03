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    Azərbaycan banklarına depozit qoyuluşu il ərzində 11 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2026
    • 16:14
    Azərbaycan banklarına depozit qoyuluşu il ərzində 11 %-dən çox artıb

    Bu il sentyabrın 1-nə Azərbaycan banklarının depozit portfeli 46 milyard 053 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 3,5 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 10,4 % çox, ötən il sentyabrın 1-nə nisbətən isə 11,1 % çoxdur.

    Depozit portfelinin 50,9 %-i, yaxud 23 milyard 420,4 milyon manatı qeyri-maliyyə təşkilatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 2,9 % azdır.

    İl ərzində ev təsərrüfatlarının əmanətləri 17,8 % artaraq 18 milyard 211,9 milyon manata, maliyyə təşkilatlarının depozitləri isə 37,5 % artaraq 4 milyard 420,7 milyon manata çatıb.

    Hesabat dövründə cəmi depozitlərin 25 milyard 255 milyon manatı (1 il əvvələ nisbətən 12,7 % çox) qısamüddətli, 20 milyard 798 milyon manatı (+9,3 %) isə uzunmüddətli olub.

    Depozit portfeli Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    Депозитный портфель банков Азербайджана за год вырос на 11%
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