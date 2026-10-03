Депозитный портфель банков Азербайджана за год вырос на 11%
Финансы
- 03 октября, 2026
- 17:17
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Депозитный портфель банков Азербайджана на 1 сентября 2026 года составил 46 млрд 53 млн манатов, увеличившись за год на 11,1%.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), в месячном выражении показатель вырос на 3,5%, а с начала года - на 10,4%.
По данным, 50,9% депозитного портфеля или 23 млрд 420,4 млн манатов, приходится на нефинансовые организации. За год их депозиты сократились на 2,9%.
Из общего объема депозитов 25 млрд 255 млн манатов (+12,7% за год) приходится на краткосрочные, а 20 млрд 798 млн манатов (+9,3%) - на долгосрочные депозиты.
Azərbaycan banklarına depozit qoyuluşu il ərzində 11 %-dən çox artıb
Bank deposits in Azerbaijan grow 11.1% year on year
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