Депозитный портфель банков Азербайджана за год вырос на 11%

Депозитный портфель банков Азербайджана на 1 сентября 2026 года составил 46 млрд 53 млн манатов, увеличившись за год на 11,1%.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), в месячном выражении показатель вырос на 3,5%, а с начала года - на 10,4%.

По данным, 50,9% депозитного портфеля или 23 млрд 420,4 млн манатов, приходится на нефинансовые организации. За год их депозиты сократились на 2,9%.

Из общего объема депозитов 25 млрд 255 млн манатов (+12,7% за год) приходится на краткосрочные, а 20 млрд 798 млн манатов (+9,3%) - на долгосрочные депозиты.