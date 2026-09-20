İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Yaponiya KXDR-in ballistik raket buraxdığını bildirib

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2026
    • 14:17
    Yaponiya KXDR-in ballistik raket buraxdığını bildirib

    Tokioda Koreya Xalq Demokratik Respublikasından (KXDR) Yapon dənizi istiqamətində ballistik raketin buraxıldığını bildiriblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NHK Yaponiya Dəniz Təhlükəsizliyi İdarəsinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, bir neçə dəqiqə sonra sursat Yaponiyanın müstəsna iqtisadi zonasından kənara düşüb.

    Daha əvvəl raketin buraxılması barədə Cənubi Koreya Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri Komitəsindən məlumat veriblər. Hərbçilər uçuş məlumatlarını, o cümlədən məsafəni təhlil edirlər. Seulun qiymətləndirmələrinə görə, KXDR sentyabrın 12-də qısa mənzilli ballistik raket buraxıb.

    Raket sınağı Şimali Koreya (KXDR) Yaponiya
    В Японии заявили о запуске КНДР баллистической ракеты

    Son xəbərlər

    14:50

    Ağdamda quyudan kişi meyiti tapılıb

    Hadisə
    14:45
    Foto

    55 gün erməni əsirliyində olan Xocavənd sakini: Dövlət Himninin səsinə oyandım

    Daxili siyasət
    14:32

    Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri "Fitnə əl-Hindustan"ın beş üzvünü öldürüb

    Digər ölkələr
    14:24

    Cud Bellinqem "Real"la müqaviləsinin müddətini uzatmağa yaxındır

    Futbol
    14:23

    Türkiyə MMN: Can Azərbaycanın sevinci sevincimiz, qüruru qürurumuzdur

    Xarici siyasət
    14:17

    Yaponiya KXDR-in ballistik raket buraxdığını bildirib

    Digər ölkələr
    14:08

    Türkiyə Səfirliyi: Azərbaycanın suverenliyi uğrunda canlarından keçən bütün qardaşlarımızı yad edirik

    Xarici siyasət
    14:00

    Məsim Məmmədov Çində səfərdədir

    Xarici siyasət
    14:00

    20 Sentyabr müstəqil Azərbaycan tarixinin ən şərəfli və əlamətdar günlərindən biridir - RƏY

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti