Yaponiya KXDR-in ballistik raket buraxdığını bildirib
Digər ölkələr
- 20 sentyabr, 2026
- 14:17
Tokioda Koreya Xalq Demokratik Respublikasından (KXDR) Yapon dənizi istiqamətində ballistik raketin buraxıldığını bildiriblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NHK Yaponiya Dəniz Təhlükəsizliyi İdarəsinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, bir neçə dəqiqə sonra sursat Yaponiyanın müstəsna iqtisadi zonasından kənara düşüb.
Daha əvvəl raketin buraxılması barədə Cənubi Koreya Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri Komitəsindən məlumat veriblər. Hərbçilər uçuş məlumatlarını, o cümlədən məsafəni təhlil edirlər. Seulun qiymətləndirmələrinə görə, KXDR sentyabrın 12-də qısa mənzilli ballistik raket buraxıb.
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