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    В Японии заявили о запуске КНДР баллистической ракеты

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 12:11
    В Японии заявили о запуске КНДР баллистической ракеты

    В Токио заявили, что в сторону Японского моря была запущена баллистическая ракета из КНДР.

    Как передает Report, об этом сообщило NHK со ссылкой на завление Управления безопасности на море Японии.

    По его данным, спустя несколько минут боеприпас упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

    Ранее о запуске ракеты сообщили в Комитете начальников штабов ВС Южной Кореи. Военные анализируют данные о полете, включая дальность. В прошлый раз КНДР, по оценкам Сеула, запустила баллистическую ракету малой дальности 12 сентября.

    Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) Южная Корея Япония Запуск баллистической ракеты
    Yaponiya KXDR-in ballistik raket buraxdığını bildirib

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