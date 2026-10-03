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    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2026
    • 17:24
    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası növlərinin hesabına 475,968 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,8 % çoxdur.

    Hesabat dövründə qeyri-həyat sığortası növləri üzrə ödənişlər isə 16,2 % artaraq 204,727 milyon manata çatıb.

    Beləliklə, 8 ayda qeyri-həyat sığortası bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 43 manatı müştərilərə geri ödənilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 38,8 manat olub.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 115,395 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 6,4 % çoxdur.

    Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 773,153 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 28,1 % çoxdur.

    8 ay ərzində sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 69,3 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 57,6 manat olub.

    Qeyri-həyat sığortası növləri Sığorta ödənişləri Sığorta haqqı Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
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