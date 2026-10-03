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    Moldovanın hava məkanını daha bir PUA pozub

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2026
    • 17:01
    Moldovanın hava məkanını daha bir PUA pozub

    Moldova Müdafiə Nazirliyi ölkənin hava məkanında 6-cı pilotsuz uçuş aparatının (PUA) icazəsiz uçuşu barədə məlumat yayıb.

    "Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin sosial şəbəkələrdəki məlumatında bildirilir.

    PUA Udobnoye kəndi istiqamətindən Moldovanın hava məkanına daxil olub, sonra isə ölkə ərazisini tərk edib.

    Beləliklə, Moldova Milli Ordusunun radarları ölkə üzərində ümumilikdə 6 icazəsiz PUA uçuşu qeydə alıb.

    Moldovanın milli hava məkanının monitorinq sistemi 5 dronun uçuşunu qeydə alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Newsmaker" ölkənin Müdafiə Nazirliyinin məlumatına istinadən yazıb.

    Dronlar Aneniy-Noy, Ştefan-Vode, Hinçesti, Tudora və Kauşanı yaşayış məntəqələrinin yaxınlığında müşahidə edilib.

    Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları Kauşanı yaşayış məntəqəsi yaxınlığında tüstülənən pilotsuz uçuş aparatının (PUA) qalıqlarını aşkar ediblər. PUA qalıqları Hinçesti rayonunun Dubrovka kəndi yaxınlığında, Delakeu və Puxeçeni kəndləri arasında da tapılıb. Krokmaz kəndində dronun üzüm bağına düşməsi nəticəsində quru bitki örtüyü yanıb, yaxınlıqdakı evin isə pəncərələri sınıb.

    İnsidenti araşdırmaq üçün polis və Milli Ordunun bölmələri hadisə yerinə gedib.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Moldova
    В Молдове заявили о шестом БПЛА, нарушившем воздушное пространство страны - ОБНОВЛЕНО
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