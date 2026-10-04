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    Suraxanıda yaşayış evində uçqun olub, ölən və yaralı var

    Hadisə
    • 04 oktyabr, 2026
    • 11:52
    Suraxanıda yaşayış evində uçqun olub, ölən və yaralı var

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə paytaxtın Suraxanı rayonu, Bahar qəsəbəsi ərazisində fərdi yaşayış evində uçqun baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, məlumatla əlaqədar hadisə yerinə dərhal FHN-in Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin xilasediciləri cəlb edilib.

    Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən, tikilməkdə olan fərdi yaşayış evində beton plitələrin uçması nəticəsində dağıntı altında qalanların olduğu müəyyən edilib.

    Xilasedicilər xüsusi xilasetmə vasitələrinin köməyi ilə dağıntı altında qalaraq müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan vətəndaş, 1966-cı il təvəllüdlü Xəlil Şərif oğlu Mehdiyevi sağ, digər vətəndaş, 1969-cu il təvəllüdlü Cəlil Şərif oğlu Mehdiyevin isə meyitini dağıntı altından çıxararaq aidiyyəti üzrə təhvil veriblər.

    Hadisə ilə əlaqədar aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

    Suraxanıda yaşayış evində uçqun olub, ölən və yaralı var

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Uçqun Yaşayış evi
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    В Сураханы обрушился строящийся дом, погиб человек, еще один получил травмы
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