В Сураханы обрушился строящийся дом, погиб человек, еще один получил травмы
Происшествия
- 04 октября, 2026
- 11:59
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В поселке Бахар Сураханского района обрушился строящийся дом, в результате чего скончался один человек.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС, вызов об инциденте поступил на горячую линию "112" ведомства.
На место происшествия незамедлительно были привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС. При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в результате обрушения бетонных плит в строящемся частном жилом доме под завалами оказались люди.
Спасатели с помощью специальных средств извлекли из-под завалов получившего травмы Халила Шариф оглу Мехдиева (1966 г.р.), а также тело Джалила Шариф оглу Мехдиева (1969).
По факту начато расследование.
В Сураханы обрушился строящийся дом, погиб человек, еще один получил травмы
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