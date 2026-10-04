Cüdo üzrə dünya çempionatı: Şəfəq Həmidova mübarizəni dayandırıb
Fərdi
- 04 oktyabr, 2026
- 12:17
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Azərbaycan cüdoçusu Şəfəq Həmidova (48 kq) Bakıda keçirilən dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb.
"Report"un məlumatına görə, o, 1/32 finalda madaqaskarlı cüdoçu Nataşa Razafindrakaloya uduzub.
Qeyd edək ki, oktyabrın 11-nə qədər davam edəcək yarışda 93 ölkədən 622 cüdoçu – 335 kişi və 287 qadın mübarizə aparacaq. Azərbaycanı fərdi yarışlarda 13 çəki dərəcəsində 24 cüdoçu – 17 kişi və 7 qadın təmsil edəcək. Yığmamız həmçinin oktyabrın 11-də keçiriləcək qarışıq komanda yarışında çıxış edəcək.
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