İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Cüdo üzrə dünya çempionatı: Şəfəq Həmidova mübarizəni dayandırıb

    Fərdi
    • 04 oktyabr, 2026
    • 12:17
    Cüdo üzrə dünya çempionatı: Şəfəq Həmidova mübarizəni dayandırıb

    Azərbaycan cüdoçusu Şəfəq Həmidova (48 kq) Bakıda keçirilən dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, o, 1/32 finalda madaqaskarlı cüdoçu Nataşa Razafindrakaloya uduzub.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 11-nə qədər davam edəcək yarışda 93 ölkədən 622 cüdoçu – 335 kişi və 287 qadın mübarizə aparacaq. Azərbaycanı fərdi yarışlarda 13 çəki dərəcəsində 24 cüdoçu – 17 kişi və 7 qadın təmsil edəcək. Yığmamız həmçinin oktyabrın 11-də keçiriləcək qarışıq komanda yarışında çıxış edəcək.

    Şəfəq Həmidova Cüdo üzrə dünya çempionatı
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:34

    Cüdo üzrə dünya çempionatı: Balabəy Ağayev 1/8 finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    12:33

    İran ABŞ-nin təklifinə cavab verib

    Region
    12:23

    Sabah Bakıda və bəzi rayonlarda yağış yağacaq

    Ekologiya
    12:18

    Azərbaycanda yağıntılı hava davam edir, dağlara qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    12:17

    Cüdo üzrə dünya çempionatı: Şəfəq Həmidova mübarizəni dayandırıb

    Fərdi
    12:06

    İranın XİN başçısı Aİ-yə ABŞ ilə İsrailin hücumlarını dəstəkləməməyi təklif edib

    Region
    11:52
    Video

    Suraxanıda yaşayış evində uçqun olub, ölən və yaralı var

    Hadisə
    11:43
    Video

    Kükü dağına qar yağıb

    Ekologiya
    11:33

    Əraqçi: İranın şərtləri qəbul edilsə, Hörmüz boğazı açılacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti