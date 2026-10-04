İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Azərbaycanda yağıntılı hava davam edir, dağlara qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 04 oktyabr, 2026
    • 12:18
    Azərbaycanda yağıntılı hava davam edir, dağlara qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Oktyabrın 4-ü saat 12:00-a olan məlumatına əsasən Azərbaycanın əksər yerlərində yağıntılı hava şəraiti davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatında qeyd olunub.

    Qeyd olunub ki, yağıntılar ayrı-ayrı yerlərdə arabir leysan xarakterli intensiv və güclü olub.

    Bundan başqa dağlıq ərazilərə - Qrız, Xınalıq, Şahdağ, Qusar və Şahbuz rayonunun yüksəkliklərinə isə qar yağıb. Belə ki, qar örtüyünün hündürlüyü Qrızda 10, Xınalıqda 5, Şahdağda 2, Qusarda 1 sm-dir.

    Qeydə alınan yağıntının miqdarı Bakıda və Abşeron yarımadasında: Maştağada 37 (aylıq normanın 93%-i), Binədə 21 (aylıq normanın 75%-i), Bakıda 16 (aylıq normanın 57%-i), Sumqayıtda 5 mm-dir.

    Respublikanın rayonlarında ən çox düşən yağıntının miqdarı: Kişçayda (Şəki) 55 (aylıq normanın 64%-i), Qəbələdə 51 (aylıq normanın 40%-i), Sarıbaşda (Qax) 45 (aylıq normanın 36%-i), Oğuzda 45 (aylıq normanın 45%-i), Göyçayda 41 (aylıq normanın 76%-i), Astarada 30, Kürdəmirdə 26 (aylıq normanın 56%-i), İsmayıllıda 24 (aylıq normanın 32%-i), Şamaxıda 23 (aylıq normanın 30%-i), Xızıda 22 (aylıq normanın 39%-i), Yardımlıda 20, Lənkəranda 18, Gədəbəydə 17 (aylıq normanın 30%-i), Qobustanda 17 (aylıq normanın 36%-i), Lerikdə 16, Xaltanda 15 (aylıq normanın 31%-i), Sabirabadda 15 (aylıq normanın 36%-i), Göygöl, Qusarda 15, Neftçalada 14 (aylıq normanın 31%-i), Daşkəsəndə 14, Zərdabda 13 (aylıq normanın 34%-i), Mingəçevirdə 12 (aylıq normanın 30%-i), Naftalan, İmişlidə 11, Tərtər, Beyləqanda 10, digər rayonlarda isə 1-9 mm qeydə alınıb.

    İntensiv yağışlar Milli Hidrometeorologiya Xidməti Qeyri-sabit hava şəraiti
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:34

    Cüdo üzrə dünya çempionatı: Balabəy Ağayev 1/8 finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    12:33

    İran ABŞ-nin nüvə danışıqları ilə bağlı təklifinə cavab verib

    Region
    12:23

    Sabah Bakıda və bəzi rayonlarda yağış yağacaq

    Ekologiya
    12:18

    Azərbaycanda yağıntılı hava davam edir, dağlara qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    12:17

    Cüdo üzrə dünya çempionatı: Şəfəq Həmidova mübarizəni dayandırıb

    Fərdi
    12:06

    İranın XİN başçısı Aİ-yə ABŞ ilə İsrailin hücumlarını dəstəkləməməyi təklif edib

    Region
    11:52
    Video

    Suraxanıda yaşayış evində uçqun olub, ölən və yaralı var

    Hadisə
    11:43
    Video

    Kükü dağına qar yağıb

    Ekologiya
    11:33

    Əraqçi: İranın şərtləri qəbul edilsə, Hörmüz boğazı açılacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti