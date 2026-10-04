В Баку местами выпало свыше 90% месячной нормы осадков

На территории Азербайджана сохраняется нестабильная погода, местами прошли дожди, в горах выпал снег.

Как передает Report, об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 12:00 воскресенья, в Грызе высота снежного покрова составила 10, в Хыналыге - 5, на Шахдаге - 2, в Гусаре - 1 см.

В поселке Маштага Сабунчинского района Баку выпало 37 мм осадков (93% месячной нормы), в Бине (Хазарский район) - 21 (75% месячной нормы), в средном по столице количество выпавших осадков составило 16 мм (57% месячной нормы), в Сумгайыте - 5 мм.

Погода с осадками наблюдалась и в регионах республики. В Кишчае (Шеки) выпало 55 мм осадков (64% месячной нормы), в Габале - 51 (40% месячной нормы), в Сарыбаше (Гах) - 45 (36% месячной нормы), в Огузе - 45 (45% месячной нормы), в Гёйчае - 41 (76% месячной нормы), в Астаре - 30, в Кюрдамире - 26 (56% месячной нормы), в Исмаиллы - 24 (32% месячной нормы), в Шамахы - 23 (30% месячной нормы), в Хызы - 22 (39% месячной нормы), в Ярдымлы - 20, в Лянкяране - 18, в Гедабейе - 17 (30% месячной нормы), в Гобустане - 17 (36% месячной нормы), в Лерике - 16, в Халтане - 15 (31% месячной нормы), в Сабирабаде - 15 (36% месячной нормы), в Гёйгёле, Гусаре - 15, в Нефтчале - 14 (31% месячной нормы), в Дашкесене - 14, в Зардабе - 13 (34% месячной нормы), в Мингячевире - 12 (30% месячной нормы), в Нафталане, Имишли - 11, в Тертере, Бейлагане - 10, в остальных районах в среднем 1-9 мм.