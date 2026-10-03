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    В Молдове заявили о шестом БПЛА, нарушившем воздушное пространство страны - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 16:41
    В Молдове заявили о шестом БПЛА, нарушившем воздушное пространство страны - ОБНОВЛЕНО

    Минобороны Молдовы заявило о шестом несанкционированном полете БПЛА в воздушном пространстве страны.

    Как передает Report со ссылкой на местные медиа, об этом говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

    Беспилотник вошел в воздушное пространство Молдовы со стороны села Удобное, затем покинул территорию страны.

    Таким образом, радары Национальной армии Молдовы в общей сложности зафиксировали шесть несанкционированных полетов над страной.

    Национальная система мониторинга воздушного пространства Молдовы зафиксировала пролет 5 БПЛА.

    Как передает Report, об этом пишет Newsmaker со ссылкой на данные Мин обороны страны и генерального инспектората полиции.

    Дроны были замечены вблизи населенных пунктов Анений Ной, Штефан-Воде, Хинчешти, Тудора и Каушаны.

    На окраине Каушан правоохранители обнаружили обломки беспилотника, из которых шел дым, также обломки нашли вблизи Дубровки Хинчештского района, между селами Делакеу и Пухечени. А в Крокмазе дрон упал в винограднике – там загорелась сухая растительность, а в доме неподалеку выбило стекла.

    На место происшествия выехали экипажи полиции и Национальной армии для расследования инцидента.

    Воздушное пространство Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Республика Молдова
    Moldovanın hava məkanını daha bir PUA pozub
    MiniBoss
    MiniBoss

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