В Молдове заявили о шестом БПЛА, нарушившем воздушное пространство страны - ОБНОВЛЕНО
- 03 октября, 2026
- 16:41
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Минобороны Молдовы заявило о шестом несанкционированном полете БПЛА в воздушном пространстве страны.
Как передает Report со ссылкой на местные медиа, об этом говорится в сообщении ведомства в соцсетях.
Беспилотник вошел в воздушное пространство Молдовы со стороны села Удобное, затем покинул территорию страны.
Таким образом, радары Национальной армии Молдовы в общей сложности зафиксировали шесть несанкционированных полетов над страной.
Национальная система мониторинга воздушного пространства Молдовы зафиксировала пролет 5 БПЛА.
Как передает Report, об этом пишет Newsmaker со ссылкой на данные Мин обороны страны и генерального инспектората полиции.
Дроны были замечены вблизи населенных пунктов Анений Ной, Штефан-Воде, Хинчешти, Тудора и Каушаны.
На окраине Каушан правоохранители обнаружили обломки беспилотника, из которых шел дым, также обломки нашли вблизи Дубровки Хинчештского района, между селами Делакеу и Пухечени. А в Крокмазе дрон упал в винограднике – там загорелась сухая растительность, а в доме неподалеку выбило стекла.
На место происшествия выехали экипажи полиции и Национальной армии для расследования инцидента.