İran ABŞ-nin təklifinə cavab verib
Region
- 04 oktyabr, 2026
- 12:33
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İran ABŞ-nin irəli sürdüyü təklifə cavabını Qətər vasitəsilə Amerika tərəfinə çatdırıb və bununla da nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələrin yenidən başlamasına imkan verməyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bəqayi bildirib.
Bəqayi vurğulayıb ki, Hörmüz boğazında təhlükəsizliyin bərpası yalnız ABŞ tərəfindən konkret addımlar atılacağı təqdirdə mümkün olacaq.
Onun sözlərinə görə, bu addımlara İranın kommersiya gəmiçiliyinə maneələrin tamamilə dayandırılması, bütün birtərəfli və son tətbiq edilmiş sanksiyaların ləğvi, həmçinin hərbi müdaxilələrə son qoyulması daxildir.
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