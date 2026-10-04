Иран ответил на новый пакет предложений США

Иран через Катар передал американской стороне ответ на выдвинутое США предложение, не допустив возобновления обсуждения ядерной программы.

Как передает Report, об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

По его словам, Вашингтон попытался "увести переговоры в сторону ядерной тематики", однако это попытка завершилась провалом.

Багаи подчеркнул, что восстановление безопасности Ормузского пролива возможно только вследствие конкретных шагов со стороны США - таких, как полное прекращение препятствования иранскому коммерческому судоходству, отмену всех односторонних и последних санкций, а также прекращение военных интервенций.

Ранее председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф подтвердил, что США передали Ирану через посредников новые предложения по Ормузскому проливу.