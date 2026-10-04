İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Sabah Bakıda və bəzi rayonlarda yağış yağacaq

    Ekologiya
    • 04 oktyabr, 2026
    • 12:23
    Sabah Bakıda və bəzi rayonlarda yağış yağacaq

    Sabaha olan hava proqnozu açıqlanıb.

    "Report" Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir, şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 12-15° isti, gündüz 18-22° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunundan 766 civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 60-70 % olacaq.

    Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Lakin Lənkəran-Astara bölgəsinin bəzi yerlərində arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 9-14° isti, gündüz 18-23° isti, dağlarda 2° şaxtadan 3°-dək isti, gündüz 5-10° isti olacaq.

    Hava proqnozu Ekologiya Qeyri-sabit hava şəraiti
    В Баку и на Абшероне завтра сохранится дождливая погода
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:34

    Cüdo üzrə dünya çempionatı: Balabəy Ağayev 1/8 finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    12:33

    İran ABŞ-nin nüvə danışıqları ilə bağlı təklifinə cavab verib

    Region
    12:23

    Sabah Bakıda və bəzi rayonlarda yağış yağacaq

    Ekologiya
    12:18

    Azərbaycanda yağıntılı hava davam edir, dağlara qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    12:17

    Cüdo üzrə dünya çempionatı: Şəfəq Həmidova mübarizəni dayandırıb

    Fərdi
    12:06

    İranın XİN başçısı Aİ-yə ABŞ ilə İsrailin hücumlarını dəstəkləməməyi təklif edib

    Region
    11:52
    Video

    Suraxanıda yaşayış evində uçqun olub, ölən və yaralı var

    Hadisə
    11:43
    Video

    Kükü dağına qar yağıb

    Ekologiya
    11:33

    Əraqçi: İranın şərtləri qəbul edilsə, Hörmüz boğazı açılacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti