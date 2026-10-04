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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Баку и на Абшероне завтра сохранится дождливая погода

    Экология
    • 04 октября, 2026
    • 12:33
    В Баку и на Абшероне завтра сохранится дождливая погода

    В Баку и на Абшеронском полуострове 5 октября местами пройдут дожди.

    Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

    Согласно информации, завтра в столице и на полуострове будет преобладать переменная облачность, погода в целом будет без осадков, однако вечером местами пройдут дожди, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 12-15, днем 18-22° тепла. Атмосферное давление снизится с 770 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность составит 60-70%.

    В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако в отдельных местах Лянкяран-Астаринского региона ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром кое-где будет туман, прогнозируется восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 9-14 тепла, днем 18-23° тепла, в горах от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah Bakıda və bəzi rayonlarda yağış yağacaq
    Azerbaijan weather forecast for October 5
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