Арда Гюлер пропустит матч с Италией
Футбол
- 03 октября, 2026
- 05:38
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Полузащитник сборной Турции по футболу Арда Гюлер пропустит матч группового этапа Лиги наций УЕФА против Италии из-за перебора желтых карт.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, предупреждение, полученное игроком на 90+3-й минуте игры с Бельгией, стало для него вторым в турнире. Первый горчичник Гюлер получил в матче с Францией.
В игре против Италии по той же причине на поле не сможет выйти и Барыш Алпер Йылмаз.
Отметим, что в III туре группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Турции проиграла Бельгии со счетом 3:0. Следующую игру турки проведут 5 октября на выезде против итальянцев.
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