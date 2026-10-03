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    Арда Гюлер пропустит матч с Италией

    Футбол
    • 03 октября, 2026
    • 05:38
    Арда Гюлер пропустит матч с Италией

    Полузащитник сборной Турции по футболу Арда Гюлер пропустит матч группового этапа Лиги наций УЕФА против Италии из-за перебора желтых карт.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, предупреждение, полученное игроком на 90+3-й минуте игры с Бельгией, стало для него вторым в турнире. Первый горчичник Гюлер получил в матче с Францией.

    В игре против Италии по той же причине на поле не сможет выйти и Барыш Алпер Йылмаз.

    Отметим, что в III туре группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Турции проиграла Бельгии со счетом 3:0. Следующую игру турки проведут 5 октября на выезде против итальянцев.

    Лига наций УЕФА Арда Гюлер
    Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaq
    MiniBoss
    MiniBoss

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