Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaq
Futbol
- 03 oktyabr, 2026
- 04:57
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Futbol üzrə Türkiyə millisinin yarımmüdafiəçisi Arda Güler UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində İtaliya ilə qarşılaşmanı buraxmalı oacaq.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb yarımmüdafiəçiyə Belçika ilə matçda sarı kart verilməsi olub.
Arda Gülerlə yanaşı, Barış Alper Yılmaz da eyni səbəbdən İtaliyaya qarşı oyunda meydana çıxa bilməyəcək.
Qeyd edək ki, UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin III turunda Türkiyə millisi Belçikaya 3:0 hesabı ilə məğlub olub.
Türkiyə millisi 5 oktyabrda İtaliyanın qonağı olacaq.
Son xəbərlər
10:31
TFF Hakimlər Komitəsinin sədri Ferhat Gündoğdu həbs edilibFutbol
10:30
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu auditor seçirMaliyyə
10:22
Bakıda köşk yanıb, 58 yaşlı kişinin meyiti aşkarlanıbHadisə
10:20
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.10.2026)Maliyyə
10:14
ADY yağışlı və küləkli hava ilə bağlı sərnişinlərə çağırış edibİnfrastruktur
10:06
Foto
İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini "Dostluq" ordeni ilə təltif edibXarici siyasət
10:00
Azərbaycanın U-20 millisi yoldaşlıq oyununda bu gün Moldova ilə qarşılaşacaqFutbol
09:55
Rəsmi Bakı Almaniya, Koreya və İraqı Milli Gün münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
09:54