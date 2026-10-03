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    Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaq

    Futbol
    • 03 oktyabr, 2026
    • 04:57
    Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaq

    Futbol üzrə Türkiyə millisinin yarımmüdafiəçisi Arda Güler UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində İtaliya ilə qarşılaşmanı buraxmalı oacaq.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb yarımmüdafiəçiyə Belçika ilə matçda sarı kart verilməsi olub.

    Arda Gülerlə yanaşı, Barış Alper Yılmaz da eyni səbəbdən İtaliyaya qarşı oyunda meydana çıxa bilməyəcək.

    Qeyd edək ki, UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin III turunda Türkiyə millisi Belçikaya 3:0 hesabı ilə məğlub olub.

    Türkiyə millisi 5 oktyabrda İtaliyanın qonağı olacaq.

    Arda Güler Futbol üzrə Türkiyə millisi UEFA (Avropa Futbol Assosiasiyalarının İttifaqı) UEFA Millətlər Liqası
    Арда Гюлер пропустит матч с Италией
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