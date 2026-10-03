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    UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкер

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 04:16
    UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкер

    Танкер с нефтью атакован рядом с побережьем Омана.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Отмечается, что неизвестный снаряд поразил танкер в четырех морских милях к востоку от Омана.

    Экипаж находится в безопасности, воздействия на окружающую среду не зафиксировано.

    Удар по судну Эскалация на Ближнем Востоке Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) Оман
    UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilib
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