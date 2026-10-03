UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкер

Танкер с нефтью атакован рядом с побережьем Омана.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Отмечается, что неизвестный снаряд поразил танкер в четырех морских милях к востоку от Омана.

Экипаж находится в безопасности, воздействия на окружающую среду не зафиксировано.