UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкер
Другие страны
- 03 октября, 2026
- 04:16
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Танкер с нефтью атакован рядом с побережьем Омана.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Отмечается, что неизвестный снаряд поразил танкер в четырех морских милях к востоку от Омана.
Экипаж находится в безопасности, воздействия на окружающую среду не зафиксировано.
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