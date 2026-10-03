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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilib

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2026
    • 04:24
    UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilib

    Oman sahilləri yaxınlığında neft tankeri hücuma məruz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Dəniz Ticarət Daşımalarının Koordinasiya Mərkəzi (UKMTO) "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, naməlum mərmi tankeri Omandan dörd dəniz mili şərqdə vurub.

    Ekipaj təhlükəsizlikdədir, ətraf mühitə təsir qeydə alınmayıb.

    Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Agentliyi (UKMTO) Neft tankeri
    UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкер
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    UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilib

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