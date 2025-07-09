Мерц : Дипломатические пути урегулирования конфликта Украины и России исчерпаны

Германия намерена и дальше оказывать поддержку Украине, несмотря на давление внутри страны со стороны политических левых и пророссийских правых сил.

Все возможности для урегулирования конфликта в Украине дипломатическим путем утрачены.

Как передает Report со ссылкой на Guardian, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в Бундестаге.

“Дипломатические пути урегулирования конфликта Украины с Россией исчерпаны”, - сказал он.

По словам Мерца, Германия продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на давление внутри страны со стороны политических левых и пророссийских правых сил.

Канцлер добавил, что Германия также будет укреплять собственную обороноспособность и продолжать военную и финансовую помощь Киеву, чтобы не допустить дальнейшего расширения российской агрессии в Европе.