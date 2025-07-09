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Среди 28 иностранцев, депортированных из Грузии, оказался и гражданин Азербайджана

Среди 28 иностранцев, депортированных из Грузии, оказался и гражданин Азербайджана В результате комплексных мероприятий, проведенных Департаментом миграции Министерства внутренних дел (МВД) Грузии совместно с соответствующими структурами, из страны были выдворены 28 иностранных граждан, включая гражданина Азербайджана.
В регионе
9 июля 2025 г. 14:07
Среди 28 иностранцев, депортированных из Грузии, оказался и гражданин Азербайджана

В результате комплексных мероприятий, проведенных Департаментом миграции Министерства внутренних дел (МВД) Грузии совместно с соответствующими структурами, из страны были выдворены 28 иностранных граждан, включая гражданина Азербайджана.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает МВД Грузии.

Депортации коснулись граждан Азербайджана, Беларуси, Египта, Ирака, Турции, Туркменистана, Индии, Иордании, Ирана, Израиля, Пакистана, России и Китая.

"Согласно действующему законодательству, иностранцам, выдворенным из страны, запрещен повторный въезд в Грузию", - отмечается в сообщении.

В МВД подчеркнули, что одной из основных задач Департамента миграции является выявление и предотвращение случаев нелегальной миграции, а также выявление и депортация иностранных граждан, проживающих на территории Грузии без законных оснований.

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Версия на азербайджанском языке Aralarında Azərbaycan vətəndaşının da olduğu 28 əcnəbi Gürcüstandan deportasiya edilib

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