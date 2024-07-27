МОК извинился перед Южной Кореей за то, что на открытии ОИ-2024 ее назвали командой КНДР

Международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения спортсменам из Южной Кореи, которых на церемонии открытия Олимпиады в Париже представили как команду Северной Кореи.
Как передает Report, об этом сообщает the Guardian.
"Мы приносим искренние извинения за ошибку, которая произошла при представлении команды Кореи во время церемонии", - говорится в заявлении МОК.
Сообщается, что президент МОК Томас Бах встретится с южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем, чтобы обсудить инцидент.
Отметим, что во время церемонии делегацию, когда ее участники проплывали по Сене, представили как КНДР вместо Республики Корея и на английском, и на французском языках.