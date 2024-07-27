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МОК извинился перед Южной Кореей за то, что на открытии ОИ-2024 ее назвали командой КНДР

МОК извинился перед Южной Кореей за то, что на открытии ОИ-2024 ее назвали командой КНДР Международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения спортсменам из Южной Кореи, которых на церемонии открытия Олимпиады в Париже представили как команду Северной Кореи.
Европейские игры
27 июля 2024 г. 15:40
МОК извинился перед Южной Кореей за то, что на открытии ОИ-2024 ее назвали командой КНДР

Международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения спортсменам из Южной Кореи, которых на церемонии открытия Олимпиады в Париже представили как команду Северной Кореи.

Как передает Report, об этом сообщает the Guardian.

"Мы приносим искренние извинения за ошибку, которая произошла при представлении команды Кореи во время церемонии", - говорится в заявлении МОК.

Сообщается, что президент МОК Томас Бах встретится с южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем, чтобы обсудить инцидент.

Отметим, что во время церемонии делегацию, когда ее участники проплывали по Сене, представили как КНДР вместо Республики Корея и на английском, и на французском языках.

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