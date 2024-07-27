МОК извинился перед Южной Кореей за то, что на открытии ОИ-2024 ее назвали командой КНДР

МОК извинился перед Южной Кореей за то, что на открытии ОИ-2024 ее назвали командой КНДР

Международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения спортсменам из Южной Кореи, которых на церемонии открытия Олимпиады в Париже представили как команду Северной Кореи.

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