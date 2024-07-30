Париж-2024: Мужские соревнования по триатлону перенесены из-за качества воды в Сене

Олимпийские соревнования по триатлону среди мужчин, запланированные на вторник, отложены до 31 июля.

Олимпийские соревнования по триатлону среди мужчин, запланированные на вторник, отложены до 31 июля.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба Международного союза триатлона (World Ttiathlon).

Решение было принято после совещания по качеству воды, в котором, в частности, приняли участие представители оргкомитета Игр-2024, МОК, World Ttiathlon, руководства Парижа.

"Приоритетом является здоровье спортсменов. Тесты, проведенные сегодня в Сене, выявили уровень качества воды, который не дает достаточных гарантий для проведения мероприятия", - говорится в заявлении.

Мужские соревнования по триатлону должны пройти 31 июля вслед за женскими. Для обоих стартов изначально выделен резервный день – 2 августа.

Ранее в Париже были отменены тренировкки триатлонистов из-за грязной воды в Сене. Вода загрязнилась из-за постоянных дождей.

Более века в Сене было запрещено плавать. С 2015 года организаторы Олимпиады потратили более 1 млрд фунтов (1,18 млрд евро) на подготовку воды к Играм. Они обещают, что впоследствии и простые парижане смогут плавать и купаться в столичной реке.

Триатлон как правило стартует с плавания, затем участники продолжают гонку на велосипедах, а на заключительном этапе переходят на бег.