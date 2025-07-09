Премьер Венгрии призвал главу ЕК уйти в отставку

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку.

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку.

Как передает Report, он опубликовал в X картинку с главой ЕК с надписью "Пора уходить".

Отметим, что завтра в Страсбурге на заседании Европарламента рассмотрят вопрос о вотуме недоверия фон дер Ляйен. Глава ЕК сама будет присутствовать в заседании. Инициатива связана с решением суда ЕС, который признал непрозрачными действия ЕК во время пандемии коронавируса, когда Евросоюз закупал вакцины от COVID-19 у Pfizer.

По данным СМИ, если вотум недоверия главе ЕК будет вынесен, "это приведет к отставке всей Еврокомиссии и запустит сложный процесс назначения новых 27 европейских комиссаров".