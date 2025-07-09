Фонд: Зафиксировано 4 дефолта по гарантированным бизнес-кредитам

14:24 На сегодняшний день зафиксировано 4 дефолта по бизнес-кредитам, гарантированным Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом (ИКГФ) Азербайджана.

К настоящему времени зафиксировано 4 дефолта по бизнес-кредитам, гарантированным Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом (ИКГФ) Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента кредитных гарантий фонда Эльшан Керимов.

По его словам, в рамках традиционного механизма ИКГФ применяет тщательный процесс анализа андеррайтеров и использует модель кредитного рейтинга: "То есть, в отличие от банковского анализа, существует более упрощенный (средний) процесс оценки. Поэтому портфели в кейсах фонда достаточно устойчивы. Если рассматривать 4 зарегистрированных дефолтных кейса, все они - реальные случаи, например, произошел пожар, и бизнес полностью сгорел. Если брать их в качестве примера, остальные кейсы тоже такого рода. По этим кейсам мы полностью обеспечили выплаты", - отметил он.

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