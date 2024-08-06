На Олимпиаде в Париже отменили тренировки по плаванию на открытой воде

Организаторы Олимпийских игр в Париже во вторник отменили тренировки по плаванию на открытой воде, которые должны были пройти в Сене.

Организаторы Олимпийских игр в Париже во вторник отменили тренировки по плаванию на открытой воде, которые должны были пройти в Сене.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France Presse.

Причиной отмены тренировок стало плохое качество воды.

"После ежедневного совещания по ситуации сегодня утром было решено, что ознакомительная сессия, которая должна была состояться 6 августа 2024 года, отменяется", - говорится в заявлении.

Отметим, что 31 июля в Париже прошли соревнования по триатлону среди мужчин и женщин, несмотря на отмену тренировочных заплывов и переноса старта у мужчин из-за плохого качества воды в реке. Причиной загрязнения воды называли дождь. Организаторы получили разрешение на проведение соревнований только утром в среду.